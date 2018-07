Reforma no Canindé faz Lusa inverter mando de campo A torcida da Portuguesa se irritou com o fato do jogo contra o Corinthians ter sido disputado no Pacaembu embora o mando fosse rubro-verde. Em entrevista à Agência Estado, o presidente da Lusa, Manuel da Lupa, explicou que mudou o local da partida porque o Canindé passa por reformas e não comporta um clássico no momento.