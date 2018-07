Reformulado, Benfica inicia busca pelo bicampeonato

Depois de encerrar uma sequência de três títulos do arquirrival Porto e ser campeão português na última temporada, o Benfica estreia neste domingo diante do Paços de Ferreira motivado por bons resultados nos amistosos disputados na pré-temporada.

"Agora é sério. Queremos abrir o campeonato com uma vitória, juntar o útil ao agradável, e ganhar com um futebol de qualidade. Depois de sete semanas de preparação, tem condições de fazer um jogo de alto nível, contra um adversário com qualidade", disse o técnico Jorge Jesus.

O Benfica vendeu 21 atletas, entre eles Ezequiel Garay e os atacantes Lazar Markovic e Rodrigo, mas manteve os meias argentinos Enzo Pérez e Gaitan e o zagueiro brasileiro Luisão. É em cima do trio que Jesus vai novamente montar o esquema da equipe e o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, garantiu o treinador que não pretende vender nenhum dos três.

"São jogadores fundamentais. Ter a segurança de que vão permanecer mais uma temporada pelo menos é muito importante para mim", disse Jesus.

Entre as novidades da equipe está o meia Anderson Talisca, ex-Bahia, que já marcou um gol na vitória sobre o Estoril pela Taça de Honra.

OUTROS JOGOS

Também neste domingo, o Nacional da Madeira recebe o Moreirense e o Rio Ave enfrenta o Vitória de Setúbal. O Penafiel encara o Belenenses e o Braga joga contra o Boavista. A primeira rodada será concluída na próxima segunda-feira com o confronto entre Arouca e Estoril.