Reformulado, Palmeiras reencontra a torcida em São Paulo em jogo contra o Oeste

Há cerca de dois meses, o Palmeiras jogou pela última vez em São Paulo, saiu vaiado de campo, teve duas demissões no mesmo dia e se apegou ao discurso de reformulação. Agora, nesta quarta-feira, a equipe recebe o Oeste, no Pacaembu, às 19h15, pelo Campeonato Paulista, para mostrar ao torcedor que tanto o criticou que vive um momento bem diferente.

A partida válida pelo Estadual é a primeira do Palmeiras como mandante em São Paulo desde a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, pelo Brasileiro, em dezembro do ano passado. A partida selou as demissões do técnico Mano Menezes e do diretor de futebol Alexandre Mattos para dar lugar a uma reestruturação. O clube não só trouxe substitutos para as duas funções como promoveu garotos das categorias de base e parou de trazer pacotes de reforços.

A proposta do "novo Palmeiras" será apresentada à torcida nesta noite, no Pacaembu. A equipe chegou a fazer dois jogos como mandante desde aquela derrota para o Flamengo, mas o encontro no ano passado com o Guarani foi em Campinas e o clássico com o São Paulo no domingo passado foi em Araraquara. A partida não será realizada no Allianz Parque pois a arena passa pelo processo de troca para o gramado sintético.

Os palmeirenses que forem ao estádio vão ver em campo um time modificado. O técnico Vanderlei Luxemburgo indicou no último treino a troca de quatro titulares. Felipe Melo, Gabriel Menino, Dudu e Luiz Adriano serão poupados. Luan, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Willian vão ganhar chance para mostrar serviço.

"Ninguém tem cadeira cativa no clube. Independentemente de já ter conquistado algo aqui, temos que mostrar todo dia. Nosso treinador quer saber sobre daqui para frente, não do que ficou. Ele sempre respeita sua história, mas quer que todo mundo mostre o tempo todo", explicou o atacante Willian. O jogador será titular pela primeira vez no ano, mas participou das quatro partidas do Palmeiras até agora em 2020.

O adversário do Palmeiras conta com vários jogadores cedidos por empréstimo pelo rival, o Corinthians. O Oeste deve entrar em campo com o goleiro Caíque França e o volante Mantuan. Ainda completa o elenco o meia Fabrício Oya. A tendência é o time manter a escalação que no sábado derrotou o Ituano por 1 a 0, em Barueri.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X OESTE

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Willian. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

OESTE: Caíque França; Éder Sciola, Sidimar, Bruno Bispo e Rael; Mantuan, Matheus Jussa e Mazinho; Roberto, João Paulo e Marlon. Técnico: Renan Freitas.

Árbitra: Édina Batista.

Horário: 19h15

Local: Pacaembu

Na TV: Premiere