Refugiado que vestia a camisa do Corinthians sobrevive a naufrágio na Líbia

Um triste acidente na costa da Líbia, no Mar Mediterrâneo, revelou a idolatria existente pelo Corinthians na África. Após um barco com refugiados naufragar perto da cidade de Khoms, as autoridades líbias resgataram as vítimas e entre as pessoas salvas e levadas até a praia estava um homem que vestia uma camisa cinza do clube do Parque São Jorge.

O barco que afundou tinha 350 refugiados de países como Eriteria, Egito, Sudão e Líbia. Cerca de 150 deles, a maioria mulheres e crianças, morreram afogados. Os demais foram salvos e levados até a terra firme. A embarcação naufragada tinha como destino a Europa. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o episódio foi a maior tragédia marítima neste ano.

O africano com a camisa do Corinthians foi fotografado pela agência de notícias Reuters enquanto o barco de salvamento chegava à praia. Para o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Charlie Yaxley, o acidente exige das autoridades mais atenção com a segurança das pessoas que tentam mudar de país. "Se as tendências atuais continuarem, provavelmente veremos mais de mil pessoas perderem a vida no Mediterrâneo pelo sexto ano consecutivo, o que é um marco sombrio para nós alcançarmos", comentou.