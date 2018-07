Reginaldo comemora primeiro gol no Vasco e quer ficar Desde julho atuando pelo Vasco, o atacante Reginaldo marcou pela primeira vez neste sábado no empate de 1 a 1, contra o Boavista, na abertura do Campeonato Carioca. Esse também foi o primeiro gol do jogador atuando como profissional no Brasil. Isso porque Reginaldo saiu do País com 16 anos e, desde então, jogou apenas no exterior.