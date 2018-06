Reginaldo diz que vitória dará ânimo para Flu virar diante do Avaí

O Fluminense chegará embalado para encarar o Avaí nesta quinta-feira, em Florianópolis, pela Copa do Brasil. Pelo menos foi o que garantiu o zagueiro Reginaldo, que viu o elenco mais empolgado para o importante confronto após a vitória de domingo sobre o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.

Na volta ao Maracanã, Fluminense vence Nova Iguaçu e se garante na semifinal do Carioca

"Acho que (a vitória) nos ajuda, é um fator muito importante tanto para nossa tranquilidade quanto para nossa confiança de poder desempenhar um bom futebol dentro de campo. Sabemos da dificuldade que vai ser esse jogo, mas vamos ter dois dias para trabalhar e, se deus quiser, sair de lá com a classificação", declarou nesta segunda-feira.

O time tricolor vive grande fase no Campeonato Carioca e é o melhor da Taça Rio, com 13 pontos em cinco partidas, mas sabe que será pressionado em caso de queda na Copa do Brasil. E a missão não será nada fácil. Afinal, o Avaí surpreendeu no jogo de ida e venceu por 2 a 1.

"A gente está com a sensação de dever cumprido na Taça Rio. Fizemos bons jogos, mantivemos a invencibilidade, conseguimos a classificação antecipada. É importante, pois deixa o clima mais saudável para trabalhar nessa semana decisiva, mas não está nada ganho ainda", afirmou Reginaldo.

O elenco do Fluminense se reapresentou nesta segunda-feira. Enquanto os jogadores que atuaram contra o Nova Iguaçu realizaram o monitoramento fisiológico e um trabalho regenerativo, os demais foram para o campo 1 do CT e disputaram um coletivo sob os olhares do técnico Abel Braga.