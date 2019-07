São Bento anuncia que Régis abriu mão de tratamento contra as drogas e não aparece para treinar

O lateral-direito Régis, que luta contra a dependência de álcool e cocaína, mais uma vez se tornou notícia por algo fora de campo. O São Bento, clube onde o jogador atua, anunciou nesta segunda-feira que o atleta deixou a casa de recuperação onde faz tratamento e não aparece para treinar desde domingo.

"O Esporte Clube São Bento comunica que o atleta Régis deixou a casa de recuperação e abriu mão do tratamento por vontade própria. Informamos ainda que o jogador não compareceu aos treinos de domingo e segunda e por esse motivo não foi relacionado para a partida desta terça-feira", informou o clube.

Em maio, o Estado foi até Sorocaba contar a história do jogador e como estava sua recuperação. Régis, que teve passagem pelo São Paulo, usou cocaína por três anos e consumiu álcool por oito. Ele foi dispensado do São Paulo justamente por causa das faltas aos treinos.

O São Bento, que decidiu lhe dar uma nova oportunidade, é quem paga a casa de recuperação. O clube comunicou que, em razão das faltas do atleta, irá se reunir com ele para tomar as devidas providências. Não está descartada a dispensa do jogador, de 29 anos.

Régis já esteve envolvido em várias confusões nos últimos tempos. Ele já foi preso algumas vezes por brigas, dirigir embriagado e até por tentar invadir um motel.