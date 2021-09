Régis decide, Guarani vence CSA e se aproxima do G-4 na Série B

Com gol do experiente meia Régis, o Guarani se aproximou do G-4, a zona de acesso à primeira divisão - da Série B do Campeonato Brasileiro, na tarde desta terça-feira, ao ganhar do CSA por 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 23.ª rodada.

A vitória fez o Guarani chegar aos 37 pontos e, em sexto lugar, diminuir para apenas um ponto a diferença para o G-4. Por outro lado, o CSA, que completou 108 anos de fundação neste feriado de Independência do Brasil, estacionou nos 29 e, sem ganhar há quatro partidas, é o 11.º colocado.

Os dois times começaram poupando o ritmo em razão do forte calor que fazia em Campinas. O Guarani tinha mais a posse da bola, mas quem criou as melhores chances foi o CSA em chutes de fora da área. Silas arriscou rasteiro e Rafael Martins espalmou para escanteio. Já Bruno Mota e Iury viram as finalizações passarem rente à trave do goleiro bugrino. Mas o primeiro tempo terminou mesmo sem gols.

O Guarani voltou com duas mudanças para o segundo tempo e uma delas surtiu efeito logo no primeiro minuto. Régis, que entrou no lugar de Andrigo, recebeu de Bruno Sávio e finalizou de primeira. Thiago Rodrigues tocou na bola, que ainda bateu na trave antes de entrar.

Depois de marcar, o Guarani recuou para jogar no contra-ataque, mas viu o CSA tomar conta do jogo. Bruno Mota, de cabeça, acertou a rede pelo lado de fora. A resposta veio em finalização de Maxwell nas mãos de Thiago Rodrigues.

Nos minutos finais, o CSA apostou nos cruzamentos e quase conseguiu o empate em um deles. Bruno Mota desviou de cabeça e Rafael Martins espalmou para escanteio.

Na sexta-feira da semana que vem (dia 17), o Guarani faz o dérbi campineiro contra a Ponte Preta, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli. No sábado (18), o CSA encara o Londrina, às 16h30, no Estádio do Café. Os jogos são válidos pela 24.ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 x 0 CSA

GUARANI - Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales (Carlão), Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade (Índio) e Andrigo (Régis); Bruno Sávio, Lucão do Break (Maxwell) e Júlio César (Titi). Técnico: Daniel Paulista.

CSA - Thiago Rodrigues; Yuri (Éverton Silva), Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Silas (Nilson) e Gabriel; Marco Túlio (Aylon), Bruno Mota e Iury (Reinaldo). Técnico: Mozart.

GOL - Régis, a um minuto do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mateus Ludke e Rafael Martins (Guarani).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).