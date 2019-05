Régis exalta estreia pelo Corinthians: 'Indescritível a sensação'

Anunciado como reforço no início de março, Régis só estreou pelo Corinthians no último sábado, ao entrar no segundo tempo do empate sem gols com o Grêmio. O meia recebeu elogios do técnico Fábio Carille e disse estar "com a cabeça boa".

"Estou muito feliz, com a cabeça boa, bem fisicamente, preparado para entrar quando Carille quiser. Indescritível a sensação de estrear na Arena", afirmou o jogador.

Régis foi um pedido do técnico Fábio Carille, que comandou o meia no Al Wehda, da Arábia Saudita. O treinador voltou a explicar por que demorou para utilizaro jogador.

"O Régis é isso que a gente espera, de jogar perto da área, perto do 9, de finalização. Aos poucos, vai ganhando o espaço dele", disse Carille.

"Eu já falei muito sobrei isso, mas vou repetir. Eu coloquei o Régis no Paulistão numa fase decisiva, onde não dá para fazer testes e já integrou. Na final contra o São Paulo no Morumbi eu perco o Júnior Urso e preciso fazer uma mudança. Contra a Chapecoense perco o Fagner e tenho que colocar o Michel. São circunstâncias. A ideia era colocá-lo contra o Vasco no lugar do Jadson, mas Matues Vital e Richard sentiram cansaço. A gente não consegue programar isso", declarou o treinador.

O elenco do Corinthians volta a treinar nesta segunda-feira. O próximo jogo será na quarta, contra o Flamengo, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.