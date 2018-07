Registrado, Juninho deve reestrear pelo Vasco domingo

RIO - O meia Juninho Pernambucano foi regularizado nesta quarta-feira e deve fazer sua reestreia com a camisa do Vasco diante do Fluminense, neste domingo, no Maracanã. O nome do jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, com isso, ele está livre para estar em campo na partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

A única preocupação é a condição física de Juninho, que mostrou cansaço ao longo dos treinamentos da semana, no qual atuou como titular. Ele deve fazer reforço nos próximos dias e, se liberado, atuar desde o início. Senão, ficará como opção e deverá entrar em campo ao longo da partida.

Agora o Vasco espera a regularização do colombiano Montoya, que ainda não teve a liberação definida por conta de seu visto de trabalho. Com isso, a equipe deve entrar em campo para o clássico com: Diogo Silva, Nei, Renato Silva, Rafael Vaz e Henrique; Wendel, Pedro Ken, Fábio Lima (Montoya) e Juninho Pernambucano; Eder Luis e André.