Registrado na CBF, Túlio pode tentar gol mil na Taça Rio

RIO - O Botafogo indicou nesta segunda-feira que pode reativar os planos de ajudar Túlio a fazer o seu 1.000.º gol em uma partida oficial. O jogador, que fez três diante do Santos de Angola, domingo, em Caio Martins, foi inscrito oficialmente na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como jogador alvinegro.

O nome de Túlio apareceu nesta segunda-feira no BID, o Boletim Informativo Diário. O contrato, que começou a valer no último dia 22, vai até 23 de maio. O atacante de 44 anos não pode atuar na Taça Guanabara, uma vez que não foi inscrito, mas tem condições legais de jogar a Taça Rio.

No domingo, ele fez três gols num amistoso contra o Santos de Angola, sendo dois deles de pênalti. Nas suas próprias contas, chegou a 998 gols na carreira. Ele diz que ainda não sabe quando o milésimo virá.

"A partir do momento que o gol 1.000 vai se aproximando, a dificuldade aumenta, mas eu espero poder estar preparado para o próximo amistoso e, quem sabe, marcar um gol e deixar o milésimo para uma grande festa no Engenhão. Agora é ter tranquilidade. O pessoal do marketing vai saber trabalhar bem esses dois gols que faltam", disse o artilheiro.