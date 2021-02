Regulamento do Campeonato Carioca prevê multa para time que não usar titulares depois da 3ª rodada

O regulamento do Campeonato Carioca 2021 traz, em seu artigo de número 41, a previsão de multa para qualquer time que não utilizar sua 'equipe considerada principal' nos jogos do torneio, 'sem justo motivo'. O valor da multa prevista pela Ferj é o que o clube receber da cota de TV a ser pago pela Rede Record, que transmitirá o torneio.

Os clubes aprovaram o regulamento em reunião arbitral realizada em dezembro de 2020. A intenção é de evitar que os times grandes utilizem reservas, times sub-20 ou sub-23, como Flamengo, Vasco e Botafogo fizeram em parte da edição 2020, e esvaziem o Campeonato Carioca. Os clubes poderiam utilizar o período para buscar uma preparação física mais adequada para o restante da temporada 20

A situação deve prejudicar principalmente Flamengo e Fluminense, times classificados para a Libertadores. Segundo o site globoesporte.com, o clube rubro-negro afirma que pretende ter o elenco completo para o Fla-Flu da terceira rodada, após um período de folga para o elenco depois do término do Brasileirão. O Fluminense ainda aguarda a definição sobre se irá direto para fase de grupos do torneio continental ou para o mata-mata anterior, mas a ideia é começar o estadual com o time sub-23.

O Botafogo, já rebaixado, e o Vasco, que luta contra o rebaixamento, devem utilizar os jovens apenas nas rodadas iniciais e logo depois utilizar os titulares normalmente.

A proposta da Record pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca foi de R$ 11 milhões, ainda com a divisão entre os clubes indefinida ou não divulgada.

Não é a primeira vez que a Ferj tenta evitar que os times grandes usem os times de base em seu principal torneio, enquanto os principais jogadores faziam uma pré-temporada adequada. Em 2016, o regulamento do Campeonato Carioca previa multa de R$ 50.000 para o clube que não inscrevesse os mesmos atletas de torneios nacionais e internacionais, e em 2016 e 2017 havia limite de apenas cinco atletas sub-20 por equipe.

O QUE DIZ O ARTIGO 41

"A associação que, sem justo motivo, assim reconhecido pelo DCO da FERJ, após a 3ª Rodada da Taça Guanabara, deixar de utilizar sua equipe considerada principal, perderá o valor correspondente a totalidade de sua cota fixa de direito de transmissão e, caso já as tenha recebido ou não faça jus, pagará uma multa equivalente a esse valor, que será revertida em benefício dos demais clubes participantes do campeonato."