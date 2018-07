Regularidade marca a campanha do Fluminense no Brasileirão 2010

Veja também:

Após um início ruim, com duas derrotas nos três primeiros jogos (para Ceará e Corinthians), o time carioca emendou uma série de 15 partidas de invencibilidade, sendo nove vitórias e seis empates. A boa sequência foi encerrada na derrota para o Guarani por 2 a 1, no dia 5 de setembro.

Uma das razões dessa melhora foi o investimento da diretoria, que contratou nove jogadores após o início da competição. Quatro deles contribuíram de forma efetiva para o título: o lateral-esquerdo Carlinhos, o meia Deco e os atacantes Emerson e Washington.

Além da necessidade de melhorar o elenco, os reforços foram trazidos para suprir a ausência de alguns importantes jogadores contundidos. Fred foi o que mais desfalcou a equipe, com diversas lesões. Emerson e Deco também sentiram problemas médicos e ficaram de fora de algumas partidas.

Até por conta dessas perdas, o time oscilou muito no início do segundo turno. Nas primeiras 12 partidas, foram quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com apenas 16 pontos conquistados de 36 possíveis. Graças à irregularidade do Corinthians e à distância de pontos para o Cruzeiro, porém, a liderança foi mantida.

No entanto, a quatro rodadas do fim, o Fluminense foi ultrapassado. Em uma partida teoricamente tranquila, a equipe ficou apenas no empate com o então quase rebaixado Goiás, por 1 a 1, no Engenhão. Com a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, o time paulista assumiu a primeira colocação.

Mas isso durou apenas uma rodada. Na 36ª rodada, o clube do Parque São Jorge voltou a oscilar, acabou ficando no empate com o Vitória e deixou a liderança na mão do Fluminense. Os cariocas não desperdiçaram a chance, golearam o São Paulo fora de casa e voltaram a ocupar o primeiro lugar, para não mais deixá-lo.

Confira a campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2010:

9/5 - Ceará 1 x 0 Fluminense

15/5 - Fluminense 1 x 0 Atlético-GO

23/5 - Corinthians 1 x 0 Fluminense

26/5 - Fluminense 2 x 1 Flamengo

30/5 - Atlético-MG 1 x 3 Fluminense

2/6 - Fluminense 2 x 1 Vitória

5/6 - Avaí 0 x 3 Fluminense

15/7 - Fluminense 1 x 1 Prudente

18/7 - Santos 0 x 1 Fluminense

22/7 - Fluminense 1 x 0 Cruzeiro

25/7 - Botafogo 1 x 1 Fluminense

31/7 - Fluminense 3 x 1 Atlético-PR

8/8 - Grêmio 1 x 2 Fluminense

15/8 - Fluminense 3 x 0 Internacional

22/8 - Vasco 2 x 2 Fluminense

25/8 - Goiás 0 x 3 Fluminense

29/8 - Fluminense 2 x 2 São Paulo

2/9 - Fluminense 1 x 1 Palmeiras

5/9 - Guarani 2 x 1 Fluminense

8/9 - Fluminense 3 x 1 Ceará

11/9 - Atlético-GO 2 x 1 Fluminense

15/9 - Fluminense 1 x 2 Corinthians

19/9 - Flamengo 3 x 3 Fluminense

23/9 - Fluminense 5 x 1 Atlético-MG

26/9 - Vitória 1 x 2 Fluminense

29/9 - Fluminense 1 x 0 Avaí

2/10 - Prudente 1 x 1 Fluminense

6/10 - Fluminense 0 x 3 Santos

10/10 - Cruzeiro 1 x 0 Fluminense

17/10 - Fluminense 0 x 0 Botafogo

24/10 - Atlético-PR 2 x 2 Fluminense

31/10 - Fluminense 2 x 0 Grêmio

3/11 - Internacional 0 x 0 Fluminense

7/11 - Fluminense 1 x 0 Vasco

14/11 - Fluminense 1 x 1 Goiás

21/11 - São Paulo 1 x 4 Fluminense

28/11 - Palmeiras 1 x 2 Fluminense

5/12 - Fluminense 1 x 0 Guarani