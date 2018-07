Regularizado, Alex já pode reestrear no Internacional

PORTO ALEGRE - Um dos reforços anunciados pelo Internacional nas últimas semanas, o meia Alex já poderá fazer sua reestreia com a camisa colorada assim que desembarcar no Brasil, na quinta-feira. Nesta segunda, o jogador teve seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF.

Com a regularização, Alex já poderia entrar em campo no fim de semana, na partida contra o Náutico, em Pernambuco. A comissão técnica, contudo, ainda não sabe como está o preparo físico do jogador, que deverá ser avaliado assim que chegar a Porto Alegre, na quinta.

O Inter ainda não confirmou, mas Alex deve assinar contrato com duração de quatro anos. O jogador não deve ter dificuldade para se adaptar ao clube, já que tem longa história por lá. Ele atuou no Beira-Rio entre 2004 e 2009 e conquistou o título da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006.

A última passagem do meia pelo Brasil foi com a camisa do Corinthians, em 2011 e 2012, ano em que voltou a vencer a Libertadores. Depois da conquista, foi defender o Al Gharafa, do Catar.

Antes de Alex, a diretoria do Inter recepcionará o atacante argentino Scocco, outro reforço confirmado nos últimos dias. Destaque do Newell''s Old Boys, o jogador deve desembarcar em Porto Alegre na manhã desta quarta-feira.