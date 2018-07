Regularizado, Antônio Carlos pode estrear no São Paulo

SÃO PAULO - Novo reforço do São Paulo, o zagueiro Antônio Carlos já pode estrear por seu novo time. O defensor de 30 anos, que estava no Botafogo, foi regularizado nesta segunda-feira ao ter seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF.

Ele poderá fazer sua estreia com a camisa do São Paulo contra um rival do ex-time, o Fluminense. O duelo entre os tricolores será disputado no domingo, no Morumbi. Antônio Carlos já treina com o novo grupo desde a semana passada e até tinha chances de enfrentar o Flamengo, no fim de semana, mas não foi regularizado a tempo.

No São Paulo, ele vai suprir a carência de zagueiros no elenco. No domingo, o técnico Paulo Autuori voltou a fazer improvisação no setor. Escalou o volante Rodrigo Caio ao lado de Rafael Toloi.

O treinador vem perdendo zagueiros a cada semana. O experiente Lúcio foi afastado recentemente por conta de atritos com a comissão técnica. Poderá deixar o clube. Rhodolfo, por sua vez, foi negociado com o Grêmio. Paulo Miranda e Edson Silva estão machucados. Em razão destas baixas, a estreia de Antônio Carlos contra o Fluminense é quase certa.