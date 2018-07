Regularizado, atacante Renato Kayzer deve estrear pela Lusa no domingo A Portuguesa deve ter novidades para encarar o Botafogo-SP, às 11 horas deste domingo, no Canindé, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O volante Alê Pitbull, contratado junto ao São Bento, e o atacante Renato Kayzer, emprestado pelo Vasco, foram regularizados. De acordo com o que foi indicado pelo técnico Anderson Beraldo nos treinamentos, o segundo deve começar jogando na equipe titular no lugar de Bruno Duarte. Bruno Mineiro seria outra opção para a posição.