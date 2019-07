Regularizado, Biro Biro é oficializado pelo Botafogo e pode estrear domingo

O atacante Biro Biro pode ser a novidade do Botafogo para o jogo contra o Cruzeiro, domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 24 anos, está à disposição do técnico Eduardo Barroca após seu contrato ter sido registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no fim da tarde desta quarta-feira.

Contratado por empréstimo junto ao Nova Iguaçu, Biro Biro foi oficializado como reforço apenas nesta quarta-feira, embora já esteja treinando juntamente com o elenco botafoguense desde o último dia 1º. Ele assinou contrato para defender a equipe até 30 de junho de 2022. O atleta também atuou pelo Fluminense em 2014 e 2015.

Biro Biro esteve no São Paulo, no qual foi pouco aproveitado, no primeiro semestre do ano, após temporada no Shanghai Shenxin, da China. Há três semanas, ele rescindiu seu contrato com a equipe do Morumbi, que era válido até dezembro de 2022, mas o clube paulista tem prioridade para comprar os direitos econômicos do jogador até 31 de dezembro, caso ele tenha um bom desempenho.

Outra novidade no rubro-negro carioca para o confronto deste próximo final de semana pode ser o centroavante Victor Rangel, que teve sua situação regularizada antes do início da Copa América. O jogador, de 28 anos, vindo do CRB, tem compromisso assinado desde o final do Carioca de 2020.

O elenco botafoguense treinou nesta quarta-feira à tarde, no Engenhão, mas os jogadores permanecem em silêncio como protesto pelos dois meses de salários atrasados.

O Botafogo é o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. Antes da parada da competição por causa da Copa América, a equipe foi derrotada pelo Grêmio por 1 a 0, em casa, no último 12 de junho, pela nona rodada da competição nacional.