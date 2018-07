Regularizado, Cárdenas já pode estrear pelo Atlético-MG

O técnico Levir Culpi terá mais um reforço à disposição para o próximo jogo do Atlético Mineiro. Nesta terça-feira, o colombiano Sherman Cárdenas foi inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF e já tem condições de entrar em campo pela primeira vez com a camisa da equipe mineira.

Cárdenas chegou ao Atlético na semana passada, vindo do Atlético Nacional, de Medellín. Um dos principais reforços do time para a temporada, o meia já treina com a equipe e só esperava a regularização para reforçar o elenco no Campeonato Mineiro e na Copa Libertadores.

O colombiano poderá estrear na próxima rodada do Estadual, no duelo contra o Democrata, sábado, no Independência. Se não entrar em campo no fim de semana, Cárdenas pode jogar sua primeira partida logo na estreia da equipe na Libertadores, na próxima quarta, dia 18, em Santiago, contra o Colo Colo.