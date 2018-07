Regularizado, Cueva pode estrear pelo São Paulo na quarta

O meia peruano Christian Cueva está liberado para estrear pelo São Paulo na quarta-feira, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desta segunda-feira publicou o nome do reforço, que por estar com a documentação regularidade, pode fazer o primeiro jogo pelo clube na partida no estádio do Morumbi.

Cueva estava no Toluca, do México, e foi contratado por R$ 8,8 milhões e assinou um acordo por quatro temporadas. O meia se apresentou no CT da Barra Funda na última quarta-feira, foi apresentado na sexta-feira e só depende da definição do time titular para saber se vai estrear contra o Fluminense. O último treino será nesta terça pela manhã, no CT da Barra Funda.

A partida deve ser a última antes das semifinais da Copa Libertadores em que o técnico Edgardo Bauza vai escalar algum titular. O argentino deve ter à disposição o meia Paulo Henrique Ganso e o volante Thiago Mendes.

Desgastados, os dois não enfrentaram o Santos, no domingo, no Pacaembu. O jogo de ida contra os colombianos do Atlético Nacional será no dia 6, no Morumbi. Por já ter atuado na Libertadores pelo Toluca, o meia peruano não poderá disputar a competição pelo São Paulo.