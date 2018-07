Regularizado, Deyverson já tem condições de estrear pelo Palmeiras

O atacante Deyverson, do Palmeiras, está regularizado e já tem condições de estrear pelo clube. O nome do jogador ex-Alavés, da Espanha, apareceu nesta terça-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que sinaliza a liberação dele para defender o time no próximo jogo.

Por enquanto a comissão técnica ainda não definiu quando será a estreia do reforço. O Palmeiras enfrenta o Flamengo, no Rio, nesta quarta, sem Deyverson. O atacante foi mantido em São Paulo para treinar e recuperar a forma física após passar as últimas semanas de férias. Portanto, o primeiro compromisso dele pelo clube pode ser no domingo, com o Sport, na Ilha do Retiro.

O Palmeiras vai incluí-lo na disputa da Copa Libertadores na vaga de Vitinho, negociado com o elenco do Barcelona B. Deyverson ficaria em condições de entrar em campo pela competição no dia 9, contra o Barcelona do Equador, no Allianz Parque. Já na Copa do Brasil, como o período de inscrição já terminou, o reforço não poderá atuar.

Deyverson tem 26 anos e assinou contrato por cinco temporadas. O Palmeiras investiu cerca de R$ 18,5 milhões pelo atleta, com recursos viabilizados pela patrocinadora do clube, a Crefisa.