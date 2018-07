Regularizado e confirmado para estrear no Botafogo, Emerson detona Mano

RIO - O atacante Emerson teve sua situação regularizada com seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF como atleta do Botafogo no início da noite desta sexta-feira, e fará sua estreia pelo clube carioca neste domingo na partida contra o Internacional, no Maracanã, Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Agora jogador oficial do Botafogo, Emerson disparou contra Mano Menezes, seu chefe no Corinthians após a saída de Tite.

O jogador teve confirmada sua escalação como titular pelo próprio técnico Vagner Mancini. O treinador, porém, avisou que ele ficará em campo por no máximo 70 minutos, uma vez que não joga desde 9 de março, quando ainda estava no Corinthians. "Não podemos jogar um peso excessivo em cima de um atleta que tem uma semana de clube apenas. Ele tem um histórico excelente e uma carreira fantástica, mas não é o salvador da pátria", alertou. "Temos de saber usá-lo".

No treino desta sexta, Vagner Mancini formou o ataque com Emerson e Zeballos, confirmando a tendência de colocar a antiga dupla titular Ferreyra e Wallyson no banco de reservas. Airton voltou a ser escalado no meio de campo na vaga de Marcelo Mattos, que está com dores musculares.

MANO

Em participação no programa "De Primeira", da Rádio Mix do Rio de Janeiro, Emerson Sheik aproveitou para fazer duras críticas ao técnico do Corinthians Mano Menezes. "O que eu sinto sobre o Mano? Eu não gosto dele. Não escondo de ninguém que não gosto dele. Entendo que ele é um cara de caráter duvidoso e para mim isso basta", afirmou o agora atacante do Botafogo. No Corinthians, Emerson teve uma vitoriosa passagem, sendo campeão Paulista, Brasileiro, da Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa.