Regularizado, Edno deve reestrear pela Portuguesa domingo Apontado como a maior contratação da Portuguesa para o Campeonato Paulista, o atacante Edno poderá fazer a sua estreia já no próximo domingo, quando a Lusa volta a campo para enfrentar o Audax, às 19h30, no estádio José Liberatti. O nome do meia foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e sua escalação só depende do técnico Aílton Silva.