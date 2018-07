O Flamengo vai poder contar com seu mais novo reforço, o atacante Elton, na próxima partida do Campeonato Brasileiro. O jogador teve seu nome regularizado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF nesta segunda-feira. Ele segue aprimorando a parte física e vai estar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo no fim de semana, contra o lanterna Vitória, em Salvador.

O time vai estar com a linha de frente completa para enfrentar a equipe baiana. Os atacantes Paulinho e Alecsandro estão em fase final de tratamento de contusão e o retorno de ambos está previsto para o jogo com o Vitória.

Antes disso, o Flamengo vai tentar manter a boa fase, desta vez, na Copa do Brasil. Na tarde desta segunda, a delegação rubro-negra chegou à capital paranaense, onde vai enfrentar o Coritiba, na quarta-feira, em partida válida pelas oitavas de final da competição.