Regularizado, Everton pode estrear pelo Fla no clássico

O nome do atleta apareceu no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Ferj apenas nesta sexta-feira, sendo que o regulamento do torneio estadual prevê que o registro de um jogador precisa ser feito até 48 horas antes de uma partida. Porém, como o protocolo de regularização do seu contrato foi feito na quinta-feira, conforme aparece no site oficial da entidade, ele está apto para jogar no Fla-Flu.

Curiosamente, Everton é o único dos reforços do Flamengo para 2014 que ainda não estreou, embora a sua contratação tenha sido anunciada já no final do ano passado. Impedido de atuar anteriormente por causa de problemas burocráticos que envolveram a sua aquisição, ele assinou vínculo de quatro anos com o clube carioca, depois de ter se destacado pelo Atlético-PR no último Campeonato Brasileiro.