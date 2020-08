Regularizado, Everton pode estrear pelo Grêmio contra o Vasco

O técnico Renato Gaúcho terá mais um reforço para o duelo do Grêmio contra o líder Vasco neste domingo, em São Januário. O treinador poderá contar com o meia Everton, recém-contratado e agora regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta sexta-feira.

Everton teve a sua contratação confirmada na terça-feira, em uma troca com o São Paulo, envolvendo também o atacante Luciano, agora reforço do time paulista. O jogador fez o primeiro treino com os companheiros na quinta, ao lado do lateral Robinho, outro reforço recente da equipe gaúcha. Robinho também está inscrito no BID.

Ambos poderão estrear com a camisa gremista neste fim de semana. Everton tem mais chances de ganhar uma oportunidade no domingo, pela quinta rodada do Brasileirão, porque Diego Souza virou motivo de preocupação para a comissão técnica ao sentir dores musculares na coxa esquerda no jogo contra o Flamengo, na noite de quarta.

Nesta sexta, ele não treinou com os demais companheiros. Permaneceu na academia fazendo trabalho regenerativo. Assim, virou dúvida para o jogo do fim de semana e também para a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho, na próxima quarta, contra o Caxias.

Por outro lado, Renato Gaúcho pode contar agora com o lateral Victor Ferraz e o zagueiro Paulo Miranda, recuperados de lesões. Nesta sexta, a dupla treinou sem qualquer restrição com o restante do elenco.

Outras apostas para a partida contra o Vasco são o zagueiro Kannemann e o lateral-direito Orejuela. Eles vão desfalcar o Grêmio no jogo de ida da final do Estadual porque vão cumprir suspensão.

"Nesse final de semana queremos muito a vitória para voltarmos a Porto Alegre e embalarmos no Brasileiro. Vamos enfrentar um grande time, com algumas rotações na equipe, mas independente disso, iremos muito fortes para o jogo", projeta o volante Lucas Silva.