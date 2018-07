Regularizado, Giuliano estreará pelo Grêmio nesta quarta-feira

O meia Giuliano já está liberado para fazer sua estreia com a camisa do Grêmio nesta quarta-feira, na partida contra o Goiás, na Arena Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Ele teve seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça e tem condições de jogo.

Destaque do arquirrival Internacional na conquista da Copa Libertadores de 2010, o jogador estava no Dnipro, da Ucrânia, e chegou ao Grêmio durante o recesso da Copa do Mundo como o grande reforço para a segunda metade do ano. Com Giuliano, o técnico Enderson Moreira esperar aprimorar a armação gremista, não tão eficiente no início do Brasileirão.

Liberado, Giuliano deve estrear direto como titular do time, a julgar pelos últimos treinos do Grêmio. Pela escalação de Enderson nas atividades desta semana, a equipe deve começar a partida desta quarta com Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Geromel e Saimon; Ramiro e Riveros; Alán Ruiz, Giuliano e Luan; Barcos.