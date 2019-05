Regularizado, Guilherme já pode estrear pelo Flu contra o Grêmio

Após a derrota para o Santos na quinta-feira, o técnico Fernando Diniz terá um reforço para o jogo do Fluminense contra o Grêmio, domingo, em Porto Alegre. Trata-se do meia Guilherme, anunciado pelo clube carioca na quarta. Nesta sexta-feira, ele foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Com a regularização, o reforço já poderá fazer sua estreia neste fim de semana, durante a terceira rodada do Brasileirão. Diniz, contudo, ainda não se manifestou sobre esta opção. Nesta sexta, a delegação rumou de Santos direto para a capital gaúcha, sem retorno para o Rio de Janeiro.

Assim, o time só vai se reapresentar em campo neste sábado, na única atividade de preparação para o duelo com o Grêmio. Neste treino, Diniz deve esboçar a eventual escalação de Guilherme, que deve começar o duelo ao menos no banco de reservas.

O jogador de 30 anos estava defendendo o Bahia antes de acertar com o Flu. Seus direitos econômicos pertencem ao Corinthians, que liberou o acordo até o fim da temporada. Na mesma quarta-feira, quando o acerto foi anunciado, Guilherme fez seu primeiro treino com o grupo do Fluminense.

Guilherme não fez bons jogos nas últimas temporadas. Sem agradar no Corinthians, que o comprou em 2016, o meia foi emprestado em 2017 para o Athletico-PR. Sem brilho, deixou o clube paranaense e nesta temporada foi repassado ao Bahia, seu último clube, pelo qual jogou apenas 11 partidas e marcou um gol. O meia viveu seus melhores momentos em Belo Horizonte. Surgiu muito bem no Cruzeiro em 2007 e conquistou a Copa Libertadores pelo Atlético-MG, em 2013.