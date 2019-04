Regularizado, Jorge pode estrear pelo Santos na quinta-feira pela Copa do Brasil

Recém-contratado e treinando com o elenco do Santos desde a semana passada, o lateral-esquerdo Jorge teve o seu nome confirmado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, com isso, está com situação regularizada para poder estrear pelo time nesta quinta-feira contra o Atlético Goianiense, às 19h15, em Goiânia, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Existe, inclusive, a chance de Jorge ser escalado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli como titular neste duelo, pois Felipe Jonatan, que vem sendo utilizado nesta posição, não poderá defender a equipe santista na competição por já ter defendido o Ceará nesta edição do torneio nacional.

O nome de Jorge apareceu no BID na noite de segunda-feira e, disponível para a Copa do Brasil, não poderá atuar pelo Santos nesta reta final do Campeonato Paulista, pois as inscrições para o Estadual já foram encerradas. Derrotada por 2 a 1 pelo Corinthians no último domingo, na casa do rival, a equipe tentará reverter a vantagem do adversário na próxima segunda, a partir das 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pelo confronto de volta das semifinais.

Sétimo reforço confirmado pelo Santos para esta temporada, o ex-flamenguista Jorge está sem disputar uma partida oficial desde 11 de novembro, quando defendeu o Porto em duelo contra o Galatasaray, pela Liga dos Campeões da Europa. Pertencente ao Monaco, ele vinha atuando por empréstimo pelo time português e, com o mesmo tipo de acordo, assinou contrato para defender a equipe paulista até o final deste ano.