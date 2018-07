Regularizado, Kléber está liberado para estrear no Vasco

Sem espaço no time do Grêmio, onde sofreu com lesões nos últimos tempos, Kléber foi emprestado ao Vasco até junho do ano que vem. Assim, vira uma importante arma para o clube carioca tentar voltar à divisão de elite do Campeonato Brasileiro - está atualmente em 10º lugar na Série B, com 14 pontos somados.

Aos 30 anos, Kléber já está integrado ao elenco vascaíno, participando da intertemporada. Nesta sexta-feira, inclusive, ele foi um dos destaques do treino comandado pelo técnico Adilson Batista no Rio, mostrando estar em boa forma e animado para comandar o ataque do Vasco no segundo semestre.