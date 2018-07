Regularizado, Magno Alves pode reestrear pelo Flu no sábado Magno Alves poderá fazer sua reestreia com a camisa do Fluminense já neste sábado, na abertura do Brasileirão. O atacante foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira e agora tem condições de defender o time carioca contra o Joinville, no Maracanã.