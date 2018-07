Regularizado, Martinuccio reforça Cruzeiro no domingo

O técnico Marcelo Oliveira ganhou um reforço nesta sexta-feira. O argentino Alejandro Martinuccio teve seu vínculo com o Cruzeiro regularizado na CBF e está liberado para enfrentar o Náutico, domingo, no Mineirão.

Martinuccio precisou ter seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF porque renovou recentemente seu contrato com o time mineiro por mais um ano. Agora o argentino deve ser confirmado na lista de relacionados para o confronto do fim de semana.

O atacante chegou a treinar nesta sexta entre os reservas, mas deve ganhar uma chance no decorrer da partida contra o Náutico. Antes da liberação, Marcelo Oliveira já havia declarado que não deveria escalar o argentino como titular, devido à falta de ritmo.

"Temos de ter o cuidado, porque ele está voltando de um longo tempo parado e acho melhor que ele possa entrar durante o jogo", comentou o treinador, que deve escalar o Cruzeiro com Fábio; Lucas Silva, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Nilton, Souza, Everton Ribeiro e Diego Souza; Ricardo Goulart e Vinícius Araújo.