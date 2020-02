Regularizado, Moreno convoca torcida do Cruzeiro para 'reencontro' no domingo

Principal contratação do Cruzeiro para a temporada 2020, Marcelo Moreno será a grande atração da partida de domingo contra o Uberlândia, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Com seu contrato regularizado e inscrito no BID da CBF, o atacante está confirmado por Adílson Batista na formação titular e espera ver o estádio lotado nesse retorno ao time.

"Nos treinos, o Adilson está me colocando como titular e estou pronto para ajudar o Cruzeiro. Precisamos ganhar esse jogo, fazer gols. Quero convocar o torcedor para que possa apoiar o clube. Vai ser importante esse reencontro com a torcida", afirmou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira na Toca da Raposa II.

Marcelo Moreno teve duas passagens pelo Cruzeiro, uma entre 2007 e 2008 e a outra em 2014. E avaliou que o cenário agora é bem diferente ao do que envolveu a sua primeira chegada ao clube, quando era um "desconhecido". Agora, tem status de ídolo com a torcida.

"Tive que esperar cinco anos para ter a oportunidade novamente de atuar pelo Cruzeiro. Como eu disse, agradeço ao clube por eu estar aqui, de estar junto com o nosso torcedor, que sempre me respeitou desde o momento que cheguei. Era desconhecido no início de minha primeira passagem, tive que trabalhar muito para ter esse carinho da torcida e hoje estou muito feliz. Tomara que domingo possamos fazer um excelente jogo", disse.

Apresentado em 19 de fevereiro, o centroavante chegou ao clube vindo do chinês Shijiazhuang Ever Bright. Ele admitiu que ainda não está com o condicionamento físico ideal, mas prometeu superação nessa reestreia. "Sei que ainda não estou 100%. No entanto, quando você entra em campo e vê o Mineirão lotado, as coisas mudam e será como se fosse a primeira vez que vesti a camisa do Cruzeiro", acrescentou.

Em um time que passou por muitas modificações após o rebaixamento à Série B, Moreno é visto como uma referência, mas terá a companhia no setor ofensivo do principal destaque do time em 2020, o meia Maurício, autor de três gols em seis jogos no Campeonato Mineiro.

Moreno projetou a parceria com o jovem, de 18 anos. "O Cruzeiro possui excelentes jogadores. Nossa base sempre foi forte e temos atletas de qualidade e que podem assumir a titularidade em qualquer momento. Temos o Maurício, que é um grande jogador e que está evoluindo bastante. Que ele continue tendo essa confiança pois é de atletas assim que o Cruzeiro precisa", completou.

Com 11 pontos, o Cruzeiro é o quinto colocado no Mineiro, fora da zona de classificação às semifinais. O time deve entrar em campo no domingo com a seguinte formação: Fábio; Valdir, Arthur, Leo e João Lucas; Filipe Machado, Jadsom e Pedro Bicalho; Maurício, Everton Felipe e Marcelo Moreno.