Regularizado na CBF, Rafinha fica à disposição para estrear no Fla

Apresentado oficialmente na semana passada como novo reforço do Flamengo, o lateral-direito Rafinha teve o seu nome publicado nesta quinta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, assim, está com situação regularizada para fazer a sua estreia pelo time rubro-negro.

LEIA TAMBÉM > Cuéllar se reapresenta após Copa América e tem primeiro contato com Jorge Jesus no Flamengo

Depois de 14 anos atuando na Europa, onde vestiu as camisas de Schalke 04, Genoa e Bayern de Munique, o brasileiro iniciou os treinamentos no clube carioca no último dia 24 de junho e deve reunir boas condições físicas para poder atuar pela equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus na próxima quarta-feira. Nesta data, o time enfrentará o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Rafinha não participou de um jogo-treino contra o Madureira, no último sábado, no estádio da Gávea, mas a tendência é a de que possa ser relacionado pelo treinador português para o duelo na capital paranaense.

O lateral de 33 anos, que iniciou a sua carreira profissional pelo Coritiba, defendeu as cores do Bayern de Munique entre as temporadas 2011/2012 e 2018/2019 do futebol europeu. Antes disso, ele iniciou a sua trajetória no Velho Continente em 2005, pelo Schalke, também da Alemanha, e ficou no time até 2010, quando se transferiu para o Genoa, clube italiano em que atuou em apenas uma temporada.

Depois de três dias consecutivos de treinos, o elenco do Flamengo folgou nesta quinta-feira. A equipe dirigida por Jorge Jesus retorna aos trabalhos nesta sexta, quando terá atividades pela manhã e à tarde, antes de voltar a campo no período matutino no sábado e no domingo.