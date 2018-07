Regularizado na CBF, Robson já pode estrear pelo São Paulo

Um dos reforços anunciados pela diretoria do São Paulo nesta semana, o atacante Robson já pode estrear com a camisa do time. Inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ele pode até ser relacionado pelo técnico Ricardo Gomes para o jogo deste domingo, contra o Figueirense, no Morumbi.

"Encaro este desafio da melhor maneira possível. Espero corresponder e manter o mesmo nível de atuações que fez no Paraná, porque quero ajudar os meus companheiros. O sonho de qualquer jogador, desde garoto, é jogar em um clube grande como o São Paulo. Por isso, estou muito feliz e motivado", diz Robson, que defendia o Paraná antes de ser contratado pelo São Paulo.

REFORÇO!!!! Destaque do Paraná Clube na disputa do Brasileiro da Série B, Robson é o novo atacante do Tricolor. O jogador de 25 anos assinou com o Tricolor um vínculo válido até o final do Paulista de 2017, com possibilidade de prorrogação ao final deste período, e já está regularizado na CBF, pronto para estrear. #VamosSãoPaulo #SouSouTricolor #SPFC Uma foto publicada por São Paulo FC (@saopaulofc) em Set 9, 2016 às 2:45 PDT

Ele assinou contrato de empréstimo com validade até o final do Campeonato Paulista do próximo ano. Destaque do Paraná, ele marcou oito gols e deu cinco assistências na Série B do Campeonato Brasileiro. Robson foi revelado na base da Ponte Preta e também teve passagens por Ferroviária, São Caetano e Rio Claro.