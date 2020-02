Regularizado no BID, volante Éderson já pode estrear no Corinthians

Diante dos recentes resultados do Corinthians, o técnico Tiago Nunes ganhou uma boa notícia nesta sexta-feira. O volante Éderson, um dos reforços contratados pela diretoria a seu pedido, foi regularizado junto à CBF. Ele foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) nesta tarde.

Com sua inscrição na confederação, ele poderá ser inscrito no Campeonato Paulista. E já deve ter condições de jogo para a próxima partida do Corinthians no Estadual. A partida será contra o Novorizontino, em 7 de março, fora de casa, pela nona rodada do Paulistão.

O time de Tiago Nunes não entrará em campo neste fim de semana porque antecipou sua partida para quarta-feira, quando empatou com o Santo André por 1 a 1, diante de sua torcida.

Sexto reforço da era Tiago Nunes, Éderson foi contratado no dia 21 deste mês. Ele acertou vínculo até janeiro de 2025. Ele se tornou mais uma opção para o treinador no meio-campo corintiano, que já conta com Gabriel, Camacho, Cantillo e Richard.

Antes do volante, o clube contratou para a temporada o próprio Cantillo, o lateral-esquerdo Sidcley e os atacantes Luan, Davó e Yony González.