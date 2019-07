Regularizado pelo Flu para o Brasileirão, Muriel é inscrito na Copa Sul-Americana

Anunciado como novo reforço do Fluminense na última sexta-feira, o goleiro Muriel teve o seu nome confirmado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira e ficou apto para poder estrear pelo time no Brasileirão no próximo dia 15, quando a equipe enfrentará o Ceará, às 20 horas, no Maracanã, pela décima rodada da competição.

Ao ser regularizado na entidade, o jogador também pôde ser inscrito a tempo pelo clube na Copa Sul-Americana. O prazo fixado pela Conmebol para inscrição de jogadores para as oitavas de final da competição venceu às 15 horas (de Brasília) desta segunda-feira e o registro na CBF ocorreu às 12h37, conforme mostra o BID ao confirmar a publicação do nome do atleta no boletim.

O Fluminense enfrentará o Peñarol no próximo dia 23, em Montevidéu, no Uruguai, no jogo de ida das oitavas de final do torneio continental, e o técnico Fernando Diniz agora teve a certeza de que terá Muriel como opção para este confronto.

Com 32 anos, o goleiro é irmão mais velho de Alisson, atual titular do gol da seleção brasileira, e estava no Belenenses, da primeira divisão do futebol português. O atleta assinou contrato de três anos e meio com o time carioca.

Muriel chega ao Fluminense inicialmente como opção de banco. A sua presença serve para preencher o espaço aberto pela ausência de Rodolfo, flagrado em exame antidoping por suspeita de uso de cocaína.

Nascido em Novo Hamburgo-RS, Muriel foi formado como jogador pelo Internacional e se profissionalizou pelo clube em 2007. Disputou 200 partidas com a camisa colorada e, neste período em que pertencia à equipe gaúcha, também defendeu por empréstimo o Caxias, a Portuguesa e o Bahia, este último em 2016. No ano seguinte, ele se transferiu para o Belenenses, com o qual participou de 52 jogos.

O goleiro Agenor, atual titular do Fluminense, e Marcos Felipe são os outros dois jogadores da posição à disposição de Fernando Diniz atualmente no elenco tricolor.

Além de Muriel, o Fluminense inscreveu o atacante Pedro nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ele entrou no lugar de Robinho, emprestado ao CSA, na listagem anterior que havia sido enviada à Conmebol.

NOVO TÉCNICO NO SUB-20

Também nesta segunda-feira, o Fluminense anunciou Luiz Felipe Santos como o novo técnico do time sub-20 do clube. Campeão brasileiro da categoria em 2015, ele retorna à equipe da Laranjeiras e vai assumi-la na sexta-feira. O profissional substituirá Gustavo Leal, demitido pela direção tricolor.