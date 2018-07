Réver pode estrear pelo Flamengo no domingo contra o Figueirense

Apresentado oficialmente na quinta-feira, o zagueiro Réver já pode estrear pelo Flamengo. E o defensor já deverá vestir a camisa do time carioca neste domingo, contra o Figueirense, em Florianópolis. Isso porque ele foi inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF nesta sexta.

Regularizado, Réver deve ficar no banco de reservas do técnico interino Zé Ricardo, que deve escalar Rafael Vaz ao lado de Léo Duarte na zaga. Não está descartada, porém, uma surpresa do interino, que poderia apostar em Réver como titular logo em sua estreia pelo Flamengo.

A rápida contratação do defensor, que pertence ao Internacional e chegou por empréstimo de um ano, se deve à preocupação da diretoria com as recentes baixas do time no setor. O time rubro-negro já não conta com Wallace, negociado com o Grêmio, Juan, lesionado, e ainda perderá César Martins, que retornará ao Benfica após o término de seu contrato de empréstimo neste meio de ano.

Para o duelo deste domingo, o Flamengo deve entrar em campo escalado com Alex Muralha; Rodinei, Léo Duarte (Réver), Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão, Mancuello e Alan Patrick; Fernandinho (Everton) e Felipe Vizeu.