Regularizado, Réver pode estrear pelo Inter neste sábado

Depois de levar quatro gols do São José, no empate por 4 a 4 da última quarta-feira, a defesa do Internacional foi bastante criticada pela torcida. O próprio técnico Diego Aguirre manifestou sua preocupação e disse que a equipe não poderia ter ficado tão exposta. Para o duelo deste sábado diante do Novo Hamburgo, no entanto, o setor poderá ganhar um importante reforço.

Principal contratação colorada para o sistema defensivo, Réver pode fazer sua estreia no fim de semana. O jogador, ex-Atlético-MG, teve o nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta e, com isso, está liberado legalmente para atuar contra o Novo Hamburgo.

Agora, resta saber se Réver reunirá condições físicas de atuar pela primeira vez com a camisa colorada. Se for titular, o jogador pode fazer dupla com Paulão, Fabrício ou Alan Costa, que vinham sendo utilizados no setor. Diego Aguirre ainda pode optar por uma formação alternativa, para poupar alguns atletas mais desgastados.