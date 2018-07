Regularizado, Rhodolfo já pode estrear no Grêmio

PORTO ALEGRE - O técnico Renato Gaúcho já poderá contar com o zagueiro Rhodolfo na próxima partida do Grêmio, contra o Fluminense, no domingo. O novo reforço do time gaúcho deve fazer sua estreia logo diante da torcida, na Arena Grêmio.

Rhodolfo já tem condições de jogo porque foi regularizado na CBF. Nesta quinta-feira, seu nome foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da entidade. O zagueiro foi contratado por empréstimo junto ao São Paulo.

Para conseguir uma vaga no Grêmio, o defensor vai disputar espaço com o zagueiro Bressan. Nesta quinta, Rhodolfo teve que se contentar com a reserva no jogo-treino desta quinta, contra o Cerâmica. Ele foi apresentado na segunda-feira, mas fez seu primeiro treino na quarta.