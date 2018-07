Regularizado, Thiago Ribeiro pode estrear pelo Atlético-MG

O Atlético-MG poderá contar com seu mais novo reforço para o clássico diante do Cruzeiro. O atacante Thiago Ribeiro teve o nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, está regularizado e disponível para o técnico Levir Culpi escalá-lo na primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro, domingo, no Independência.

Thiago Ribeiro foi contratado junto ao Santos, onde estava desde julho de 2013. Ele assinou na última terça-feira vínculo por empréstimo com o Atlético-MG até o meio do ano que vem. Inicialmente o atacante seria envolvido em uma troca com o zagueiro Emerson e o meia Giovanni Augusto, mas o negócio não evoluiu e o time paulista o liberou para acertar com os mineiros.

Pelo menos inicialmente, Thiago Ribeiro deve ficar como opção no banco, atrás de nomes como Carlos, Lucas Pratto, Luan e até Guilherme, que se recuperou recentemente de contusão. Se atuar diante do Cruzeiro, terá pela frente seu ex-time, já que vestiu a camisa celeste entre 2008 e 2011.