Regularizado, Wellington Paulista pode estrear no Flu contra o Grêmio

A regularização, contudo, só foi efetivada 15 dias depois de o atacante iniciar os treinos com o grupo do Fluminense. O jogador chegou ao clube carioca, vindo do Coritiba, no início do mês, mas aguardava questões burocráticas para ser inscrito na CBF e ser liberado para estrear com a camisa do Flu no Brasileirão.

Para o duelo do fim de semana, Wellington Paulista poderá ser opção porque Fred ainda não está garantido na partida. Ele se recupera de dores na coxa. Magno Alves substituiu o titular nos treinos. Assim, Wellington poderia ficar no banco de reservas para o duelo contra o Grêmio.

Enderson Moreira ainda tem o treino desta sexta-feira para avaliar as chances de estreia do reforço no Maracanã.