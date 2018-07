Regularizado, Yuri Mamute é relacionado para o Gre-Nal

Depois de seis meses emprestado para o Botafogo, o atacante Yuri Mamute pode ter a chance de reestrear pelo Grêmio logo em um Gre-Nal. Regularizado junto à CBF, o jogador foi relacionado pelo técnico Luiz Felipe Scolari e pode enfrentar o Inter neste domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho.

Yuri ainda não estreou na temporada por conta de problemas com sua inscrição. Sua rescisão com o Botafogo, onde ficou sem receber nos últimos meses, demorou a ser concretizada e por isso ele não podia ser regularizado no Grêmio.

Como ainda não atuou no ano, o jogador corre por fora na disputa por uma vaga entre os titulares. No entanto, o péssimo desempenho do ataque gremista, que não marcou nos últimos três jogos em casa, e o fato de estar treinando normalmente com grupo já há algum tempo podem credenciá-lo a ser titular.

Quem está praticamente confirmado para o clássico é o lateral Galhardo. Recuperado de dores na coxa direita que o tiraram do treino de sexta, o jogador trabalhou normalmente neste sábado. O meia Giuliano, livre de qualquer problema físico, também treinou e deverá ser titular contra sua ex-equipe.