Giovanni Augusto e André aparecem no BID e podem estrear

Com a regularização, eles podem entrar em campo normalmente nesta quinta-feira para o duelo contra o Capivariano, às 21 horas, no Itaquerão. A julgar pelo treino de terça, a dupla deve começar a partida no banco de reservas. O técnico Tite esboçou mudanças no time e indicou que deve fazer testes nesta quinta.

Giovanni Augusto, ex-Atlético Mineiro, e André, ex-Sport, assinaram vínculo até 31 de dezembro de 2019. Ao lado de Marlone, Augusto é uma das apostas da comissão técnica para substituir os meias Renato Augusto e Jadson, que deixaram o clube no fim do ano passado. Já André substituirá Vagner Love, também negociado na última janela de transferências.