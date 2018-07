Regularizados, Dória e Centurión já podem estrear pelo São Paulo

Os dois novos reforços do São Paulo - o zagueiro Dória e o meia Centurión - já tem condições legais de atuar no clássico contra o Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Os nomes dos dois atletas foram publicados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e também foram inscritos na Federação Paulista de Futebol (FPF). Os dois participam do treino desta terça-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda. Os atletas relacionados para a partida, no entanto, serão divulgados apenas no final da noite.

Embora os dois estejam regularizados, Dória tem mais chances de estrear. Ele está pronto fisicamente e afirmou que gostaria de participar do clássico. Centurión poderá entrar no segundo tempo. "Estou preparado. Eu vinha treinando normalmente e me sinto bem. Estou bastante ansioso para voltar a jogar. Se ele (Muricy) quiser, estarei pronto", afirmou o zagueiro, que não teve muitas oportunidades de atuar pelo seu clube anterior, o Olympique de Marselha, dirigido por Marcelo Bielsa.

O técnico Muricy Ramalho deverá usar o clássico como um teste para o início da Copa Libertadores, dia 18, próxima quarta-feira, provavelmente contra o Corinthians (a decisão do adversário será nesta quarta-feira, contra o Once Caldas). Até agora, o time acumula três vitórias no Campeonato Paulista, todas contra adversários medianos.