Regularizados no BID, Barcos e André Santos já podem estrear no Grêmio

PORTO ALEGRE - A diretoria do Grêmio trabalhou rápido e regularizou nesta segunda-feira a inscrição de seus dois novos reforços, que tinham sido contratados na última sexta. Assim, o lateral-esquerdo André Santos e o atacante Barcos apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já podem estrear na quinta, quando o clube gaúcho recebe o Huachipato, do Chile, pelo Grupo 8 da Libertadores.

Sem muito espaço no time do Arsenal, André Santos foi emprestado ao Grêmio por um ano - seu vínculo na CBF, porém, está registrado apenas até o dia 31 de julho. Com passagens por Figueirense, Corinthians e seleção brasileira, ele foi apresentado como reforço gremista nesta segunda-feira mesmo e já começou a treinar com o grupo, tornando-se favorito para ser o titular do técnico Vanderlei Luxemburgo na lateral.

Barcos foi apresentado oficialmente no sábado, um dia depois do Grêmio fechar a negociação com o Palmeiras. Para ficar com o artilheiro argentino, o clube gaúcho está pagando cerca de R$ 7 milhões e ainda deve ceder quatro ou cinco jogadores em troca. Com contrato de três anos, ele também começou a treinar nesta segunda-feira e chega para ser titular do ataque gremista, formando dupla com o chileno Vargas.