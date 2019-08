Regularizados, reforços estão liberados para estrear pelo Santos no clássico

Os três reforços apresentados pelo Santos nesta semana estão regularizados e já podem estrear no clássico diante do São Paulo, neste sábado, às 17 horas, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Os nomes de Pará, Luan Peres e Lucas Venuto já apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Pará e Luan Peres já treinam com a equipe desde o último sábado. Com passagem vitoriosa pelo clube entre 2008 e 2012, o lateral vai disputar posição com Victor Ferraz. Outra opção de Sampaoli é deslocar Ferraz para o meio. O jogador vinha atuando normalmente pelo Flamengo, seu ex-clube.

O zagueiro Luan, que estava no futebol belga, afirmou que precisa de mais alguns dias para estar 100% fisicamente. O defensor foi contratado como uma forma de prevenção da diretoria diante da possibilidade de saída de Lucas Veríssimo.

O atacante Lucas Venuto começou a treinar somente na terça-feira. O jogador, que representa uma nova opção de jogada pelos lados do campo, estava no Vancouver Whitecaps (MLS). Ele atuava normalmente pela equipe canadense. O novo reforço construiu quase toda a sua trajetória fora do País. Ele foi revelado pelo Red Bull Brasil, passou por RB Leipzig, da Alemanha, Liefering, Grodig e Áustria Viena, todos da Áustria, antes de chegar ao Canadá.

A fim de manter distância dos rivais que brigam pela primeira colocação - a vantagem santista é de quatro pontos -, o zagueiro Lucas Veríssimo encara o clássico contra ao São Paulo como um jogo estratégico. O jogo seguinte ao deste sábado será contra o Cruzeiro, de novo fora de casa, no dia 18, no Mineirão.

"Esse é um jogo importante no nosso planejamento. Sabemos da dificuldade, mas estamos bem, crescendo em um momento muito importante do campeonato", disse o jovem de 25 anos, que fez seu primeiro gol na temporada na goleada por 6 a 1 sobre o Goiás.