Regularizados, Sandro Silva e Yotún reforçam Vasco O técnico Gaúcho contará com reforços para a disputa da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O lateral-esquerdo peruano Yotún e o volante Sandro Silva foram regularizados nesta quarta-feira e já podem jogar na estreia do time no returno.