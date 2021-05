'Rei da Liga Europa', técnico Unai Emery leva o Villarreal para final inédita

Quando o assunto é Liga Europa, é difícil encontrar alguém que saiba mais sobre o torneio do que o treinador espanhol Unai Emery. Natural do País Basco, o comandante do Villarreal é nada menos do que o maior vencedor - no banco de reservas - da história de uma das competições mais importantes do continente.

Com três taças conquistadas de forma consecutiva entre 2014 e 2016, quando treinava o Sevilla, Emery sabe muito bem o caminho para se alcançar a decisão internacional. E foi com essa sabedoria que, em menos de uma temporada, levou o desacreditado Villarreal à inédita decisão europeia.

"Jogamos muito bem as eliminatórias anteriores contra times difíceis e tivemos que vencer um dos favoritos para estar na final. E se quisermos ser campeões, teremos que vencer o Manchester United. Tivemos um duelo muito sério, no primeiro jogo estivemos bem melhores nos primeiros 45 minutos com 2 a 0, mas no final eles marcaram um gol que deixou muito alerta para este", disse Emery sobre o duelo contra o Arsenal, em Londres.

Campeão diante de clubes como Benfica, Dnipro (Ucrânia) e Liverpool, Unai Emery pode, agora, se tornar de forma isolada o maior treinador campeão da história da Liga Europa. Empatado com o italiano Giovanni Trapatonni, que venceu a competição com Juventus (1977 e 1993) e Internazionale (1991), o espanhol também pode ajudar o clube da região da Comunidade Valenciana a quebrar um novo tabu.

Depois de bater na trave da Liga dos Campeões de 2005/2006, caindo nas semifinais para o Arsenal, com direito a pênalti perdido pelo argentino Riquelme nos minutos finais do duelo de volta, e na penúltima fase desta mesma Liga Europa de 2015/2016 caindo para outro clube inglês, o Liverpool, o Villarreal enfim quebrou tal sina. De quebra, se vingou do time de Londres e agora se prepara para viajar à Polônia para encarar o Manchester United, no próximo dia 26.

O treinador também comentou sobre o fato do Villarreal impedir uma hegemonia inglesas, já que o Manchester United será o rival na final e que Manchester City e Chelsea decidirão a Liga dos Campeões. "Quebramos a hegemonia inglesa e vamos defender o futebol espanhol. Tudo isso nos deixa muito orgulhosos. Esta competição cresceu muito e tenho procurado aplicar a minha experiência e os meus conhecimentos do tempo que passei no Sevilla", completou Emery.

Enquanto a decisão europeia não chega, o Villarreal continua firme na busca por uma vaga na própria Liga Europa da próxima temporada - caso seja campeão, jogará a Liga dos Campeões. Em sexto lugar no Campeonato Espanhol, com 52 pontos, o clube briga com Real Sociedad (53) e Betis (51) pela vaga na fase de grupos do torneio. Para isso, terá de virar a chave e focar no embate diante do Celta, marcado para este domingo, válido pela 35.ª rodada.