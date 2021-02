'Rei dos Clássicos', Bruno Henrique comemora o centésimo gol na carreira

A noite desta quinta-feira foi inesquecível para Bruno Henrique. Não só pela vitória do Flamengo sobre o Vasco, por 2 a 0, no Maracanã, mas porque o gol marcado aos 31 minutos do segundo tempo foi o centésimo na carreira do atacante.

Bruno Henrique fez jus ao apelido de "Rei dos Clássicos" ao marcar seu 14º gol em 22 clássicos cariocas, sendo que sete foram no Vasco. O atacante não conseguiu esconder a felicidade pelos números atingidos.

Leia Também Flamengo bate Vasco, festeja empate do Inter e fica a quatro vitórias do título

"Mais um gol em clássico, não é a toa que o apelido é Rei dos Clássicos. Feliz pelo centésimo gol, sempre sonhei que um dia poderia chegar nessa marca. Para uns pode ser pouco, mas foi do pouco que comecei", disse Bruno Henrique.

O autor do segundo gol rubro-negro comemorou também o fato de o Flamengo ter "entrado nos trilhos". A vitória sobre o Vasco a terceira seguida e a diferença para o líder Internacional caiu para apenas dois pontos.

"Restam quatro jogos e a gente entrou no trilho. Era o que a gente queria. Quando a gente entrasse no trilho, a gente conseguiria desempenhar nosso futebol. É descansar porque domingo temos um jogo difícil. Vamos para São Paulo em busca da vitória", finalizou Bruno Henrique, referindo-se ao jogo com o Red Bull Bragantino.

Na vice-liderança com 64 pontos, o Flamengo assume provisoriamente a ponta em caso de vitória sobre o Bragantino, em Bragança Paulista, pois o Internacional só volta a campo na quarta-feira, contra o Sport, em Porto Alegre.