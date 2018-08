Reims supera o Lyon e obtém segunda vitória em início do Francês

O Reims recebeu o Lyon nesta sexta-feira e venceu por 1 a 0, em partida que abriu a segunda rodada do Campeonato Francês. O gol do argentino Pablo Chavarría deu ao time dele a liderança provisória do torneio, com seis pontos ganhos.

Chavarría marcou de cabeça aos 32 minutos do primeiro tempo. O marfinense Konan N'Clomande fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou no alto para a conclusão do atacante, que se posicionou entre os zagueiros adversários.

Seis vezes vencedor do Campeonato Francês e duas vezes finalista da Copa dos Campeões da Europa, competição substituída pela Liga dos Campeões da Europa, o Reims é o atual campeão da segunda divisão da França. Terceiro colocado na última temporada e candidato ao título da atual edição do torneio, o Lyon estacionou nos três pontos.

O Campeonato Francês prossegue neste sábado com seis partidas. Atual campeão, o Paris Saint-Germain vai visitar o Guingamp, às 12 horas (de Brasília), enquanto o Monaco, segundo colocado na última temporada, vai receber o Lille às 15h. A segunda rodada vai terminar com a realização de outros três jogos no domingo.